TCE-MS divulgou nessa segunda-feira (22) lista de políticos com contas irregulares que podem ficar impedidos de concorrer às eleições

O TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) divulgou, nessa segunda-feira, na edição extra do Diário Oficial, a lista com os nomes dos políticos com e sem mandados, que ficarão inelegíveis para candidatura, devido irregularidades encontradas.

Dentre as irregularidades estão a imputação de débito e decisão irrecorrível do TCE, além de casos envolvendo as contas de Governo, no qual o julgamento ocorreu pelo Poder Legislativo e o Decreto regularmente enviado ao Tribunal.

Na lista aparecem 18 nomes, incluindo os dois ex-prefeitos da Capital Alcides Bernal e Gilmar Olarte e o pré-candidato a deputado federal Beto Pereira (PSDB).

Além destes nomes também estão inclusos Daltro Fiuza, ex-prefeito de Sidrolândia; Ludimar Novais, ex-prefeito de Ponta Porã; Eronildo Junior, ex-prefeito de Fátima do Sul; José Roberto Arcoverde, de Iguatemi.

