Soraya, Murilo e Rose pedem que juventude abrace campanha do União Brasil em MS

Durante a posse da diretoria da Juventude União Brasil MS (JUBMS), realizada neste sábado (11/06), no Diretório Estadual do Partido, em Campo Grande (MS), a presidente estadual da sigla, senadora Soraya Thronicke, o vice-governador Murilo Zauith e a pré-candidata ao Governo do Estado pela legenda, deputada federal Rose Modesto, pediram o engajamento dos jovens na campanha do União Brasil em Mato Grosso do Sul. No evento, que contou com a presença dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais pela legenda, o advogado Ítalo Gusmão e o psicólogo Luiz Torchetti assumiram, respectivamente, a Presidência e a Vice-Presidência da JUBMS.

Na ocasião, a senadora Soraya Thronicke falou da importância de uma juventude ativa na política sul-mato-grossense. “Estivemos em um ostracismo há um bom tempo e nós estamos resgatando tanto a juventude quanto a força da mulher também na política. Acredito que esses dois segmentos vão fazer uma grande diferença nessas eleições e nós precisamos, e não é por pragmatismo, mas justamente por precisarmos estar todos juntos”, declarou.

Já o vice-governador Murilo Zauith relembrou da renovação política que os jovens trazem ao participar ativamente do partido. “É a função, dentro da democracia, você preparar a juventude para uma hora assumir os cargos hoje que são ocupados por pessoas que são mais experientes e já vem disputando eleições”, disse. A pré-candidata Rose Modesto lembrou da importância do papel da juventude nas eleições. “Uma campanha com a participação da juventude é muito mais viva e deve, acima de tudo, ter a capacidade de trazer o jovem para o processo da política. Esse conceito de que o jovem não está nem aí para nada, não se preocupa com a cidade que vive, o estado e o país, ele se preocupa sim”, falou.

JUBMS

A JUBMS declarou total apoio à campanha da deputada federal e pré-candidata ao Governo do Estado Rose Modesto. “A principal missão, que foi um dos principais motivos que nos abriram as portas aqui, é eleger a primeira mulher governadora desse estado. Não vai ser fácil, nunca foi fácil, tem muita gente esperando sempre o pior, mas a gente tem que olhar pelo retrovisor com um sentimento de dever cumprido e olhar para a frente, a gente está muito motivado com isso”, comentou o presidente da JUBMS, Ítalo Gusmão.

Essa será a primeira diretoria da juventude do partido, que conta com ítalo Gusmão como presidente, Luiz Torchetti Neto como vice, Jonny Mendonça como secretário-geral, Gustavo Futagami da Silva como 2º secretário, Jason Souza como 1º tesoureiro, Lucas Umberto como 2º tesoureiro, Jean Lescano como secretário de comunicação, e Rômulo Machado como secretário de marketing. Todos abonaram a filiação durante o evento.​

Assessoria de Imprensa Senadora Soraya Thronicke

