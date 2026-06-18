Recuperação da BR-267 e operação tapa-buracos são pedidas ao DNIT em MS

A recuperação da BR-267, no trecho entre Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, é alvo de indicação apresentada na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), com pedido urgente ao DNIT/MS (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso do Sul) para a realização de serviços de manutenção e operação tapa-buracos na rodovia. A medida busca melhorar a segurança viária e preservar um dos principais corredores logísticos do Estado.

A proposição, de autoria do vice-presidente da ALEMS, deputado Renato Câmara (Republicanos), foi encaminhada ao superintendente estadual do DNIT/MS, Euro Nunes Varanis Junior. O pedido inclui avaliação técnica do trecho, recuperação do pavimento, sinalização dos pontos críticos e demais intervenções necessárias para garantir condições adequadas de trafegabilidade.

Conforme a justificativa da indicação, usuários da rodovia relatam a existência de buracos e irregularidades no pavimento, situação que compromete a segurança do tráfego, aumenta o risco de acidentes e pode causar danos aos veículos. O problema também afeta o deslocamento de passageiros e o transporte de cargas que utilizam diariamente a via.

“A BR-267 desempenha papel estratégico para a economia sul-mato-grossense e para a integração regional. Garantir a manutenção adequada dessa rodovia significa oferecer mais segurança aos usuários e assegurar melhores condições para o escoamento da produção”, disse Renato Câmara.

A indicação ressalta que a BR-267 possui relevância para a circulação de pessoas e mercadorias em Mato Grosso do Sul, sendo essencial para o escoamento da produção agropecuária e para a integração entre diferentes regiões do Estado. A manutenção periódica da rodovia contribui para reduzir riscos aos motoristas e aumentar a eficiência logística.

A proposta foi protocolada na terça-feira (16), e aguarda o encaminhamento ao órgão federal responsável pela administração da rodovia.

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