Marcos Pollon cria Projeto de Lei que determina exame toxicológico aos professores

O deputado federal Marcos Pollon (PL) apresentou no início do mês de agosto, na Câmara Federal, o Projeto de Lei 3844/2023, que obriga a realização de exames toxicológicos periódicos para ingresso e manutenção do cargo de professores de instituições de ensino da rede pública municipal, estadual, distritais e federais no Brasil.

Segundo Pollon, a ideia veio do fato de que todos que recebem dinheiro público deveriam estar sob um nível de controle maior do Estado. “Todos os cargos públicos, sem exceção, deveriam passar por exames recorrentes, toxicológicos e psicológicos.”

Pollon pontua no projeto que o exame será arcado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e que será garantido o direito a contraprova, às custas do professor. Se constatado uso de drogas ilícitas no exame, o projeto de lei detalha que o profissional será afastado imediatamente das funções.

“A ideia é começar de algum lugar. Entendo que a profissão mais importante de todas é do professor, seja de escolas públicas ou universidades. Portanto, todos que atuam como educador devem estar ‘limpos’. A educação é algo que envolve extrema responsabilidade”, pontua.

Conforme o deputado bolsonarista, o projeto aguarda pela relatoria das comissões da Cãmara Federal. Depois que passar por essa etapa, o projeto será analisado pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), para ser debatida no plenário da Câmara e no Senado.

Por fim, o projeto vai a sanção presidencial. “Provavelmente o presidente Lula (PT) irá vetar, então teremos que nos reforçar para derrubar o veto”, avalia Pollon.

Caso a proposta entre em vigor, os exames para os professores serão realizados semestralmente e previamente à admissão do profissional, com resultados sendo apresentados nos dias 1º de junho e 1º de janeiro de cada ano.