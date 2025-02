Primeira sessão do ano na Câmara de Jardim traz congratulação, liderança do executivo e indicações

Os vereadores da Câmara de Jardim realizaram a primeira sessão de 2025 nesta última segunda-feira (10), às 9h e apresentaram indicações, projetos de Leis e congratulações.

Durante a sessão também foi anunciado oficialmente o vereador Dr. Erney Cunha Bazzano Barbosa como líder do prefeito na Casa de leis. Em seu discurso além de exaltar os 45 anos de seu partido PT (Partido dos Trabalhadores), também anunciou ser o líder do prefeito Guga que é 45 (PSDB).

O Vice-presidente da Casa de Leis, Sargento Jota Pereira (União), por motivos de força maior não trouxe indicações, mas se colocou a total disposição dos colegas parlamentares, assim como do Líder do prefeito afirmando em plenário estar a serviço da comunidade para exercer o seu papel de fiscalizar e legislar.

A presidente Tereza Moreira destacou a necessidade da Farmácia 24h para atender toda a comunidade. “Estamos na linha de frente da Rota Bioceânica e precisamos estar preparados. Precisamos da farmácia 24h para atender nossa população”. A presidente também destacou a necessidade de atender a comunidade da zona rural do município e visando esta urgência solicitou juntamente com a Secretaria de Saúde do Município, a possibilidade de contratar um Farmacêutico, para atender os cinco dias por semanas, nas consultas do ESF Rural, especialmente aos Assentamentos, Aldeia Laranjal e no Distrito do Boqueirão, bem como, seja criada e organizada a Farmácia Itinerante, para que quando os moradores forem atendidos nesses lugares, o farmacêutico possa entregar os medicamentos para os pacientes em seus domicílios.

Durante a sessão ordinária, o vereador Jaime Echeverria (PL) apresentou uma indicação à Mesa Diretora, ouvido o Plenário, na forma regimental, solicitando uma emenda no valor de R$ 100 mil ao deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), para a saúde do município de Jardim. A proposta destina os recursos ao fortalecimento da Atenção Primária, com investimentos em melhorias na estrutura das unidades de saúde e no custeio de ações de promoção e prevenção, bem como nas melhorias dos serviços de urgência e emergência do Hospital Marechal Rondon. Segundo o vereador, a iniciativa visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir um atendimento mais eficiente e de qualidade.

O vereador do PP, Diego Olidio apresentou o projeto de lei visando a cobrança correta da Cosip, incentivando a produção de energia limpa. “A energia fotovoltaica é uma realidade presente na casa de boa parte do brasileiro e deve ser amplamente incentivada pelo poder público. Porém, com adoção da população pela modalidade de produção de energia, vieram os questionamentos, afinal, estão contribuindo com a concessionária e não existe um retorno no que diz respeito da cobrança da Cosip.” Detalhou o vereador durante a leitura do projeto. Durante sua fala explicou que os valores cobrados a título de Cosip dos contribuintes são, em muitos casos, maiores que as demais cobranças presentes na conta de luz, sendo equivalente a mais de 50% do valor da conta e esclareceu que a intenção não busca trazer qualquer custo ao erário público, mas sim, garantir a cobrança justa de acordo com o valor devidamente consumido.

Dentre as suas indicações o parlamentar também pediu realizar os reparos necessários nas instalações do Ciei Geraldo Nantes, na Vila Parque das Araras, principalmente com relação a goteiras, torneiras e fogão, garantindo um bom retorno as aulas das crianças, pois são serviços que não precisam ser dispensado um alto valor, fazendo com que tenham boas condições para estudarem e os professores e funcionários desenvolverem seus serviços com a dignidade que merecerem.

A vereadora Andréa Insfran (Republicanos), apresentou moção de congratulação e Aplausos, dirigida jovem Letícia Bózoli e ao Prof. Flaviano Mendonza, pelo lançamento do Livro A DANÇA TRANSFORMA A HISTÓRIA DE QUEM DANÇA, onde os dois participaram como coautores, cada um mostrando sua história com a dança, transformando suas vidas para melhor. Durante a sua fala exaltou este importante projeto que faz parte de um trabalho encabeçado pelo diretor artístico da Dança dos Famosos da rede Globo, que com um olhar criterioso escolheu histórias com a de Letícia e do professor Flaviano.

Preocupada com o abandono de alguns locais na Cohab Aeroporto a vereadora Marilza Bambil apresentou indicação para viabilizem a limpeza das residências que se encontram abandonadas na Vila Cohab Aeroporto e por isto pediu ao Secretário de Obras, Thiago Monteiro, para que juntos com o departamento de Endemias possam viabilizarem a limpeza do local.

O vereador Alexandre Pitangueiras (Podemos), solicitou ao Deputado Estadual Pedro Arlei Caravina – PSDB o envio de recursos através da emenda parlamentar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para serem utilizados exclusivamente na Promoção Social do nosso município, assim como a solicitação do valor de R$100 mil reais para serem utilizados exclusivamente na pasta da Saúde, do nosso município, para que se fizer necessário. Pitangueiras também indicou o pedido ao Secretário de Esporte Prof. Serginho Braga, que juntamente com a Secretaria de Obras do Município, viabilize a limpeza geral na Praça da Vila Major Costa, que seja feita uma revitalização total na quadra de esportes.

As sessões estão sendo transmitidas ao vivo pelo Facebook da Câmara Municipal assim como pelo site da rádio Bioceânica.