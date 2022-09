Pollon segue Bolsonaro e anuncia seu voto para governador: “agora é Contar”

Como fiel escudeiro bolsonarista que sempre foi, o candidato a Deputado Federal, Marcos Pollon (PL), esperou o Presidente Jair Messias Bolsonaro, anunciar seu apoio para candidato a governador em Mato Grosso do Sul, para, também, declarar o seu voto.

“Agora é Contar para governador”, anuncia Pollon, após ter ouvido do próprio presidente o pedido de apoio para o Capitão Contar. “Eu não tinha tomado partido no tocante as eleições para governador do Estado. A partir deste momento, da forma que a candidata se dirigiu a minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul: votem no Capitão Contar para governador. É a melhor opção para este Estado”, disse Bolsonaro, ao vivo, no debate realizado na noite desta quinta-feira, dia 29, na TV Globo.

Pollon percorreu o Estado nesta campanha e, frequentemente, lhe perguntavam sobre o seu voto para governador, principalmente, em entrevistas concedidas às emissoras de rádio. Na resposta, ele explicava que se manteria neutro até o anúncio do Presidente.

Em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia do lançamento da campanha presidencial a reeleição (16/08), Pollon recebeu uma ordem do Presidente Bolsonaro: “cuida da sua campanha e trata cordialmente o candidato a governador do PSDB” e assim foi feito, sem, em momento algum, dar apoio a sua candidatura.

Mas, “o Presidente deixou bem claro sua orientação política no debate: é Capitão Contar para governador em Mato Grosso do Sul”, sacramenta Pollon.

Ambos defendem as pautas bolsonaristas conservadoras para melhorar o Brasil, e, principalmente, livrar o país da corrupção com dinheiro público.

Com informações da assessoria