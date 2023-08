Pollon se defende de ligação em coluna da VEJA: “Consórcio de perseguição”

Deputado Federal de Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon (PL) foi citado na última semana pela imprensa nacional, por meio de uma coluna do portal VEJA “Tudo pelo ouro”, em um texto escrito por José Casado que tenta relacionar vínculos entre parlamentares com a tentativa de golpismo contra o atual governo federal.

A coluna cita primeiro que órgãos de segurança estão mapeando, por exemplo, os laços do senador José da Cruz Marinho (Podemos-PA), conhecido como Zequinha, com ativistas radicais — como os protagonistas do atentado frustrado no aeroporto de Brasília — e empresários financiadores da insurgência organizada.

Além disso, que as forças de segurança analisam participações dos deputados federais do Partido Liberal Joaquim Passarinho e Lenildo Mendes dos Santos Sertão, vulgo Delegado Caveira, e Marcos Sborowski Pollon, que se defende informando ter sido alvo de um “consórcio de perseguição”.

“Quando você se destaca pela posição incisiva contrária ao regime, que não consigo tratar como governo, tentam construir uma narrativa para difamar a sua imagem. O objetivo é intimidar, usar a força do judiciário e da Polícia Federal como elemento de intimidação politica”, diz o deputado.

No entanto, o deputado bolsonarista não cogita processar juridicamente o veículo, nem o jornalista. ” A notícia é irrelevante. É a quarta vez que tentam requentar esse assunto. Inclusive, a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do golpe de 8 de janeiro tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu.”

Questionado em relação do incômodo gerado pela pauta armamentista, Pollon conclui dizendo que toda ditadura foi precedida de desarmamento. Acesse também: Independente do futuro, Pollon cumprirá missão que lhe for dada em MS