Pollon reintera compromisso com interior durante suas últimas visitas

O deputado federal, Marcos Pollon ( PP), aproveitou o recesso parlamentar para visitar o interior do MS. aproveitou para visitar os eleitores de cada cidade do Estado.

Esteve ouvindo as demandas e reiterando o compromisso com o Estado. “Visitamos todos os municípios de Mato Grosso do Sul. 100% das cidades do Estado antes de encerrar o ano, na verdade antes de começar, de fato, o segundo semestre de trabalhos na Câmara. Foram 60 cidades apenas no recesso parlamentar, quatro municípios por dia, algumas já foram a segunda, terceira vez que visitamos, como é o caso de Dourados”.

Apenas nos últimos dias, foram quase 7 mil quilômetros para ouvir a população de mais 60 cidades. O deputado fez um balanço positivo das visitas nos últimos dias. “Eu fico muito feliz com todas essas visitas, onde pudemos agradecer a cada eleitor, que abraçou a proposta e depositou seu voto na gente. Pudemos conhecer as demandas de cada cidade para levar à Câmara e esperamos assim corresponder a expectativa de cada um que acreditou. Nosso objetivo era exatamente esse, ouvir as demandas de quem nos elegeu e mais que isso, atender quem votou, quem não votou, e quem nunca ouvir falar, porque trabalhamos para 100% dos sul-mato-grossenses, é estar onde a população está”.

A cada cidade que visitou nos últimos dias, Pollon, que assumiu a Presidência do PL no Estado, proferiu uma palestra sobre a importância da construção e fortalecimento da direita no Brasil. “É muito gratificante ver quantas pessoas corroboram com nossas propostas e valores de Deus, pátria, família e liberdade. Cada um precisa fazer sua parte para a construção de um país melhor. Enquanto os conservadores não assumirem seu papel, a coisa não vai mudar. Um país diferente é feito por cada um de nós, começa na base e não lá em cima”.

Sobre a direção do PL, Pollon ressaltou seu compromisso com dois princípios inegociáveis. “Para andar com o PL, precisa ser de direita, ser uma pessoa honesta e de reputação ilibada. Isso, nós não abrimos mão, em hipótese alguma. Assim também funciona as coligações, só vamos abraçar quem for de direita e com essa reputação. Dentro dessas diretrizes, vamos construir um Brasil melhor, com uma direita forte, um Mato Grosso do Sul melhor para nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Não é sobre pensar nas próximas eleições, mas nas próximas gerações”.