Pollon inicia reta final da campanha convocando eleitores para cravar o voto ideológico do bem

Faltando pouco mais de 20 dias para as eleições de 2 de outubro, o candidato a Deputado Federal, Marcos Pollon (PL), inicia a reta final da sua campanha, conclamando os eleitores de Mato Grosso do Sul para cravar o voto ideológico do bem contra o mal.

Em reunião feita em conjunto com o Deputado Estadual, João Henrique Catan, também do PL, o candidato a reeleição falou para centenas de pessoas. Lado a lado, os dois tem percorrido as ruas juntos e já estão sendo chamados de “os deputados do Bolsonaro”.

Ambos defendem as mesmas pautas conservadoras do Presidente: Deus, Pátria, Família e Liberdade. Pollon fez questão de rezar o Pai Nosso juntamente com todas pessoas presentes a reunião, antes de iniciar seu pronunciamento. Em seguida contou como surgiu sua candidatura.

Pollon reclamou da situação política em Mato Grosso do Sul em conversa com o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro. “Ele foi incisivo ao dizer: “em política ou você coloca seu nome ou não reclama”. Aceitei o desafio e ele hipotecou todo seu apoio”.

Ele é casado e pai de cinco filhos. Sua filha adolescente emocionou a todos ao falar, em vídeo, sobre o apoio da família ao pai, durante esta campanha política. Ela rememorou a frequência do convívio em casa, principalmente durante os joguinhos de video-game.

“Eu faço o que faço pela liberdade dos meus filhos e pelos filhos dos meus filhos, porque eles não vão comer carne de cachorro como na Venezuela”, justificou.

Em outro vídeo, políticos de expressão nacional, como o Deputado Estadual Eduardo Bolsonaro, o Hélio Negão (nome parlamentar), Ministro Onix Lorenzoni e o próprio Presidente Jair Messias Bolsonaro, enviaram palavras de apoio e pedido de voto para Pollon.

Votar no Pollon para Deputado Federal é digitar duas vezes o número do Bolsonaro e para votar no Catan para Deputado Estadual, basta digitar duas vezes o número de Bolsonaro, mais o número 2. Estes números identificam os candidatos mais próximos do Presidente nesta eleição, em todo Brasil.

A solução para os problemas de Mato Grosso do Sul, no entendimento de Pollon, passa pela atitude individual de cada pessoa. “Pessoas comuns, fazendo coisas comuns em prol de um objetivo comum, fazem o extraordinário”.

