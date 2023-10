Pollon defende gratidão, respeito e destaca BBB em visita ao interior

O Deputado federal Marcos Pollon ( PL), está nesta quarta-feira (19), em Corguinho e em entrevista para uma rádio local ele defendeu a gratidão aos eleitores, lembrou preocupado sobre tributações e incentivos fiscais e falou sobre a Reforma Tributária.

Até agosto ele afirma ter retornado aos 79 municípios no primeiro semestre para agradecer os 500 mil votos recebidos.

Pollon afirmou que é o deputado BBB: da bíblia, do boi e da bala e falou da importância de conversar e ter bom relacionamento com a população e os Poderes. “Reconheço a grandeza do governador Eduardo Riedel, que sabe que apoiei outro candidato e mesmo assim sempre me recebe bem e tratamos de temos para o Estado”, explicou.

Falou também sobre o “calabouço fiscal”, ele foi categórico que passaram rapidamente para que os deputados não tivessem o conhecimento do projeto que voltará ser discutido. Contrário, ele afirmou que o páis pagará muitos impostos e que diferente do que se tem divulgado, causará danos no país. “O arcabouço gera inflação, quebrará o país como fizeram emprestando dinheiro para países que não irão pagar, assim estourando o teto de gastos do país”, detalhou.

Nesta última segunda-feira (17), o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em entrevista ao jornal O ESTADO MS lembrou do deputado afirmando que Pollon tem um belo futuro político pela frente.

