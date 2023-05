Pollon aposta em participação forte da oposição na CPMI

“Vamos para dentro da CPMI, combater o governo”. Esta foi a afirmação do deputado federal Marcos Pollon (PL), ao comentar como a oposição ao governo Lula deverá se comportar, em relação à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que irá investigar os ataques às sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro, deste ano. O parlamentar acredita que os oposicionistas já deram provas de que podem ser duros e oferecer forte resistência ao governo.

Marcos Pollon disse que o governo impôs sua força na hora da composição da CPMI e reduziu muito espaço destinado aos oposicionistas, mas isso não significa que impedirá uma atuação forte durante os trabalhos. “A grande diferença é que, pela primeira vez, tem uma oposição de direita no Congresso e que se faz presente em todas as sessões e em todas as comissões da Casa e, isso tem feito a diferença., afirmou Pollon. “O líder do bloco oposicionista, deputado federal Carlos Jordy (PL), tem realizado um trabalho importante no sentido de manter o bloco de oposição sob a liderança do PL e conseguido permanecer atento a todas as pautas”, afirmou Marcos Pollon, acreditando que os primeiros resultados já superaram sua expectativa, especialmente a superação da pressão exercida pelo governo, para tentar impor seus projetos.

Vitórias

Como resultado desta união dos oposicionistas, Marcos Pollon destacou duas vitórias importantes, que foi a Câmara dos Deputados ter derrubado trechos de dois decretos do governo Lula, que mudavam o marco legal do saneamento e o PL das Fake News. Devido à falta de apoio, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu adiar a votação do projeto de lei que regulamenta as redes sociais. Pollon acredita que foi uma importante demonstração de força.

