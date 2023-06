Pollon afirma que direita está em construção para impedir retrocesso

O deputado federal Marcos Pollon (PL) criticou, na sexta-feira (16), os trabalhos do atual governo federal e destacou que a tarefa da direita não é fácil, mas que está sendo construída com objetivo de impedir o retrocesso.

Com um breve resumo da história da esquerda, Pollon afirmou que a direita ainda está sendo construída. “Durante o governo Bolsonaro, nós não vivemos uma experiência de oposição, do outro lado, nós temos a esquerda, que está há mais de 60 anos sendo construída e ocupando espaço, sendo forjada no ferro e no fogo. Não temos grandes representantes de direita como de esquerda. Eles sabem como jogar o jogo e nós estamos aprendendo agora. Nós temos

o Congresso mais conservador da história, mas isso não é suficiente para impactar positivamente na agenda como oposição. Então, a maior tarefa que temos é impedir o retrocesso”, concluiu.

Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, Pollon disse que a agenda da esquerda é a mesma há décadas, sendo resumida em falar mal e se vingar da direita. “O que percebemos é que a esquerda ainda não desceu do palanque, o discurso é o mesmo das eleições, aquele que, desde os anos 80, vem sendo imposto. Não há uma agenda propositiva, apenas um projeto de se vingar daqueles que, na cabeça do atual presidente, o perseguiram e prestigiar aqueles que o apoiaram.”

O deputado frisou que hoje a vingança se acirra contra os CACs.

