Pollon afirma discurso “revanchista” do PT contra os CAC´S

O deputado federal do Estado, eleito com mais de 100 mil votos nesta eleição, Marcos Pollon (PL), em entrevista a rádio nesta quarta-feira (30), deixou claro que continuará na defesa de sua bandeira, os CAC´S e falou que caso o governo Lula revogue o decreto no começo do ano será maior ato kamikaze cometido por eles.

“A meu ver o discurso é revanchista cria instabilidade e os CAC´s não podem acabar. Hoje são mais de 100 mil CNPJ de produtos do setor, mais de 3 milhões de empregos diretos gerados pelos CAC´S o que representa cerca de 4,7% do PIB nacional. Um sujeito que fala que vai destruir este cenário é completamente kamikaze. Este discurso ataca um setor que não incentiva a criminalidade e muito pelo contrário já provou com números a queda dos homicídios.”, defendeu o deputado.

Sobre os trabalhos internos da Câmara é possível corrupção o deputado também se colocou. “O que acontece hoje o que chamavam de orçamento secreto trocou de nome agora emenda ao relator e no governo do PT tinha uma estrutura de submeter as pautas do PT para ter o recurso para levar para o Estado. O que acontece no governo do Bolsonaro, alguns veículos criaram o nome do orçamento secreto, que secreto não tem nada e hoje permanece as emendas do relator, e caso o “descoordenado”, será difícil ele ativar um esquema. Hoje as emendas dão esta tranquilidade para evitar corrupção.” contou Pollon.

A diplomação dos deputados e todos eleitos será no próximo dia 19 de dezembro feita pelo TRE MS, no espaço de festa Odara.

