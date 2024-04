Polícia prende homem que divulgou vídeos íntimos da ex-namorada no grupo de trabalho dela

Nesta segunda-feira (01), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão expedido em desfavor de um homem, de 39 anos, que furtou o celular da ex-namorada, de 27 anos, e postou vídeos íntimos dela no grupo de WhatsApp da empresa em que ela trabalhava. O caso aconteceu no município de Água Clara.

Por meio da Delegacia de Água Clara, a investigação a ponta que em setembro de 2023, a vítima procurou a Sala Lilás e relatou que havia sido agredida, injuriada e ameaçada por seu ex-namorado.

Enquanto a vítima estava registrando a ocorrência, ela descobriu que o ex-companheiro acessou o aplicativo do WhatsApp no celular dela, selecionou um vídeo íntimo dos dois e postou em um grupo da empresa que a vítima trabalhava.

Em razão dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do indivíduo, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Na tentativa de prendê-lo, descobriu-se que ele havia fugido da cidade.

No entanto, ele retornou ao município e foi preso pelos policiais civis. O agressor irá responder pelos crimes de lesão corporal contra mulher, injúria, ameaça, furto e divulgação de cena de sexo não autorizada, todos no contexto de violência doméstica.

