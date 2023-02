Passageiro planeja morte de taxista para matar ex-namorada

Taxista de 75 anos de Camapuã após receber uma chamada para uma corrida acabou sendo levado para uma estrada vicinal e foi morto com objeto cortante e teve o carro roubado.

O passageiro tinha planejado matar a ex-namorada e ao usar o carro do motorista terminou se envolvendo em um acidente e está internado na Santa Casa.

José foi encontrado na noite deste sábado (25) na mesma estrada, com uma carteira e documentos ao lado do corpo. Ele tinha ferimentos na cabeça, provavelmente causados por objetos cortantes. “A perícia vai fazer a necropsia e verificar se tem perfuração ou cortes, mas ele estava muito machucado, com pancadas na cabeça”, afirmou.

O filho de José chegou a procurar a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento do pai, na noite deste sábado (25). Ele informou que deu falta do pai após ser avisado de um acidente no distrito de Areado envolvendo o veículo de José.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.