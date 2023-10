Queremos um candidato que seja honesto, de direita e que obrigatoriamente seja filiado ao PL

“Para que possa disputar a eleição pelo PL existem dois requisitos que seja honesto e de direita”. Esta foi a afirmação do deputado federal Marcos Polon presidente do Diretório Estadual do Partido Liberal em Mato Grosso do Sul. Ele deu essa declaração ao comentar sobre as especulações de nomes com o seu, o do seu irmão, o advogado Gabriel Polon, dos deputados João Henrique Catan, Rafael Tavares e Coronel David e até mesmo do Capitão Contar que poderiam se candidatos na disputa pela prefeitura da Capital em 2024.

“O que eu recebi do presidente Jair Bolsonaro foi a determinação para que o PL tenha um candidato próprio a prefeito de Campo Grande, pois isso deve contribuir para o fortalecimento da direita e estou trabalhando neste sentido”. Afirmou Marcos Polon enfatizando que o nome a ser apoiado por Bolsonaro terá que estar filiado ao PL e participar do processo de construção de uma candidatura e não vir para o partido já com à pré-condição de ser candidato.

“Nós da direita precisamos trabalhar com pautas pessoais e sim buscar a construção de um partido que dentro de uns 20 ou 30 anos venha a ser o mais forte de Mato grosso do Sul, exatamente como o que aconteceu com o PSDB”. Destacou Marcos Polon ressaltando que tem procurado convidar lideranças para se filiarem ao Partido Liberal, mas que façam parte de um projeto político que as candidaturas sejam a de lideranças consolidadas.

Oposição

O deputado federal destacou que o PL é um partido de oposição ao atual Governo Federal e tem atuado desta forma no Congresso nacional defendendo as pautas de direita e por isso exige que os filiados tenham essa afinidade de pensamento. Marcos Polon destacou também que tem seguido a determinação tanto da Executiva nacional do partido quanto do presidente Jair Bolsonaro, com quem tem mantido reuniões para colocá-lo a par das articulações com vistas ao fortalecimento do partido em MS e com relação às disputas eleitorais em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

