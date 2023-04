Marcos Pollon apela no plenário e denuncia suposto ataque em escola particular da Capital

O clima de terror nas cidades do país em relação a violência nas escolas está a cada dia maior e na última quinta-feira o deputado Marcos Pollon ( PL), usou o plenário da Câmara Federal para denunciar um aluno de escola particular de Campo Grande que estava com uma lista com nomes de alunos que seria atacados.

O fato ocorreu em uma escola particular da Capital. “Recebi uma ligação da minha esposa, sobre uma ameaça de atentado a escola das minhas crianças. Como enviaremos nossos filhos para a escola amanhã? Ela, assim como milhares de mães estão aterrorizadas, é urgente a fixação de penas mais severas para ataques bárbaros como estes!”, desabafou o parlamentar.

