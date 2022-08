Internautas reconhecem Pollon durante caminhada política pelo interior do MS

Por onde tem passado, o candidato a Deputado Federal, Marcos Pollon (PL), tem sido reconhecido pelos internautas que acessam suas mídias sociais para engajamento nas ações desenvolvidas em todo Brasil, sobre as pautas conservadoras defendidas pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro.

A mais visível delas, é uma das pautas de costumes: a da legítima defesa armada, uma das principais e decisivas para a eleição presidencial em 2018. Pollon divulga no Instagram (@marcos_pollon), no facebook/marcospollon e no YouTube (canal Marcos Pollon), as conquistas resultantes da política pública governamental de facilitação do acesso as armas no Brasil.

Envolvido na organização de movimentos populares desde 2009, Pollon é respeitado no país como um dos maiores conhecedores da legislação nacional e internacional sobre acesso a armas de fogo. O maior reconhecimento veio do próprio Presidente Jair Messias Bolsonaro, já que é comum sua equipe ministerial do setor, convidar Pollon a contribuir para a redação final dos decretos presidenciais sobre o assunto, que estão em vigência no Brasil.

São textos que garantem à população o direito de adquirir legalmente armas para a legítima defesa individual, familiar e de suas propriedades, seja na cidade ou no campo. Marcos Pollon é advogado e presidente fundador do Proarmas, o maior movimento armamentista da América Latina.

Com sede em Brasília, o Proarmas foi criado por Pollon em cada um dos estados brasileiros e tem uma equipe especializada em orientar as pessoas sobre a legislação de acesso as armas de fogo, além de combater a disseminação de “fake news”, através de ações na justiça.

Atualmente, são mais de 1.800 colaboradores do Proarmas no Brasil para defender 500 mil CACs-(Caçadores, Atiradores e Colecionadores de armas). Em Mato Grosso do Sul, somam mais de 16 mil CACs, conforme levantamento recente confirmado pelo Comando Militar do Exército Brasileiro, sediado em Campo Grande, a Capital do Estado.

Pollon já esteve nos municípios do norte, sul, leste e oeste de Mato Grosso do Sul, apresentando suas propostas de campanha para a Câmara Federal e já tem toda programação feita para percorrer os 79 municípios.

Ele tem apoio dos Clubes de Tiro, empresários do comércio de armas e munições e de empresas do agronegócio em geral, além de produtores rurais da lavoura e pecuária. Sua candidatura também tem boa receptividade junto aos segmentos militares, da segurança pública e dos vigilantes.

“A caminhada continua, porque temos compromisso com a reeleição do Presidente Bolsonaro e com a minha eleição para a defesa na câmara Federal, das pautas conservadoras necessárias para melhorar o Brasil”, resume Marcos Pollon. Acesse também: Capital recebe etapa estadual da Olimpíada de Robótica

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria