Idoso morre após cair de telhado em Dourados

Antônio Pereira da Silva, de 71 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira (13) no Hospital da Vida, em Dourados, após sofrer um grave acidente de trabalho. Ele caiu do telhado de uma casa onde prestava serviço na tarde de quinta-feira (12).

Segundo informações do boletim de ocorrência, familiares chegaram à cidade para celebrar o aniversário do idoso, mas foram surpreendidos com a notícia de sua internação. Antônio foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e deu entrada na unidade hospitalar por volta das 17h.

Ainda na noite de quinta-feira, por volta das 22h, a filha conseguiu falar com ele no hospital. No entanto, durante a madrugada, a família recebeu a confirmação do falecimento.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte por causa indeterminada, e deverá ser apurado pelas autoridades.

