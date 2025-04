Idoso de 75 anos é assassinado a facadas em Porto Murtinho; autora está foragida

Na madrugada dessa terça-feira (2), o idoso Sebastian Alarcon, de 75 anos, foi assassinado a facadas dentro de sua residência em Porto Murtinho, cidade localizada a 454 quilômetros de Campo Grande. A autora do crime fugiu logo após o homicídio e está sendo procurada pela polícia.

Conforme informações do registro policial, o crime ocorreu por volta das 2h da madrugada. Sebastian foi morto com golpes de faca no abdômen. Uma testemunha informou às autoridades que a suspeita convivia com a vítima.

Segundo informações preliminares, a mulher seria usuária de drogas, e o crime teria ocorrido após uma discussão com o idoso. No entanto, os motivos da briga ainda não foram esclarecidos.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas para localizar a suspeita e, qualquer informação que possa levar ao paradeiro da autora pode ser comunicada às autoridades.

