Homem é preso após tentar transportar carreta com 48 tabletes de maconha, em Campo Grande

Na manhã deste sábado, um homem, de 31 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após tentar transportar uma carreta carregada de drogas. O caso aconteceu durante um bloqueio policial na MS-040, em Campo Grande. Ele receberia R$ 40 mil para realizar o serviço.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, agentes do Batalhão de Choque estavam realizando a fiscalização no local, quando abordaram a carreta. Durante todo o processo, quando questionado sobre a viagem, o autor apresentava falas contraditórias.

Diante disso, foi realizada a abordagem do veículo, onde localizaram 48 tabletes de maconha. Após o flgrante, op suspeito confessou ter pego a droga em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande, com destino final até Araçariguama, em São Paulo.

o veículo e a carga apreendida, foram encaminhados à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.