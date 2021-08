Ex-ministro José Dirceu é trends no twitter. Principal nome da gestão do PT na presidência do Brasil, Dirceu é o assunto mais comentado na “rede do Passarinho Azul” nesta segunda-feira (9), de acordo com as postagens, ele é o responsável pelas campanhas favoráveis às urnas eletrônicas.

Assim, são mais de 67 mil menções com associações de Dirceu com Nizan Guanaes que, por sua vez, aceitou trabalhar. Isto de maneira gratuita em campanha demonstrando a eficiência do processo eleitoral para o STF (Supremo Tribunal Federal), contratado pelo ministro Luís Roberto Barroso, que é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Já o empresário Nizan confirmou a gratuidade do trabalho. Então, vai organizar uma equipe com voluntários para o trabalho. Mas, a ausência de custos é para o setor público, pois será custeado pelo setor privado. “Essa é a festa da democracia. Quando o país chama, a gente não pode negar. O voto eletrônico é o pix da democracia”, afirmou.

ligações

Essas ligações acenderam a teoria da conspiração nas redes sociais. Que vão todas no mesmo tom de @diogoruivo81. “Nizan Guanaes topou montar campanha do TSE sobre lisura das eleições! Agora sim eu acredito que as urnas são seguras! DirceuMandaEmTudo #VotoImpressoAuditavelJa

Outro que fomenta o mesmo é @BobJeffRoadKing. “Nizan Guanaes, marqueteiro de diversas campanhas do PT, incluindo a de Lula e Haddad em 2018, foi contratado pelo TSE para convencer a população a respeito da “confiabilidade” das urnas. E pior: vai trabalhar de graça. O pagamento vai vir em outubro de 2022?”, questionou.

Mas, há quem só subiu a hashtag com palavras de ordem. É o caso de @ClaudeLuca_ “Na boa, ou a gente acaba AGORA com a ORCRIM, ou teremos guerra civil no Brasil. Não seremos escravos de comunistas! #DirceuMandaEmTudo? O caramba! QUEM MANDA SOMOS NÓS! Ou os mais irônicos como @OGuardiaoSP. “Quer dizer então que, o #DirceuMandaEmTudo e o STF obedece??? Rapaz! O Daniel guerrilheiro não é fraco!”, cutucou.

extremos

Ou há ainda quem vai aos extremos como @PauloAllArt1 “#DirceuMandaEmTudo Isso já tá uma palhaçada! Esses caras já se venderam pra globalistas, jamais vão seguir a lei. O que tá em jogo e a soberania do nosso país. Não sei pq a demora de colocar o exército nessa guerra. Vamos pagar muito caro se o establishment voltar”, avaliou o twitteiro.

Assim, foi o mesmo com @Alvaren97367824. “Quando Dirceu disse que iriam tomar o poder que era diferente de ganhar as eleições, ele já tinha as cartas na manga para fazer isso acontecer. Ele sabia que Barroso gosta de uma orgia com homens e Alexandre de Moraes é ligado ao PCC.#DirceuMandaEmTudo”. concluiu. A hashtag continua mandando bem no topo do twitter mantento o ex-ministro José Dirceu trends.