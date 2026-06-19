Dr. Victor Rocha defende diálogo para garantir cumprimento de decisão sobre insalubridade dos médicos

Vereador encaminhou documento do Sinmed-MS ao presidente Papy e aos secretários Ulisses Rocha e Isaac José de Araújo em busca de uma solução para o impasse

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta quinta-feira (18), o vereador Dr. Victor Rocha defendeu o diálogo entre a Prefeitura e os profissionais da saúde diante do impasse envolvendo o pagamento do adicional de insalubridade aos médicos da rede pública municipal.

Médico mastologista e vereador, Dr. Victor informou que recebeu uma representação oficial do Sinmed-MS (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul) relatando o descumprimento de decisões judiciais relacionadas ao pagamento do benefício e anunciou o encaminhamento do documento ao presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto (Papy), ao secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Ulisses Rocha, e ao secretário municipal de Finanças e Planejamento, Isaac José de Araújo.

Segundo o parlamentar, a iniciativa tem o objetivo de construir uma solução por meio do diálogo, garantindo segurança jurídica para o Município e respeito aos direitos dos profissionais da saúde.

“Estamos tratando de uma categoria que dedica sua vida ao cuidado das pessoas. Por isso, acredito que o melhor caminho é o diálogo. Encaminhei esse documento para que possamos construir uma solução responsável, ouvindo os profissionais, o sindicato e a administração municipal”, afirmou Dr. Victor durante a sessão.

A representação do Sinmed-MS trata de decisão judicial que garante aos médicos da rede pública municipal o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base do servidor, e não sobre o salário mínimo. O sindicato argumenta que a determinação judicial continua válida e deve ser cumprida pela administração municipal.

Para Dr. Victor Rocha, a valorização dos profissionais da saúde passa necessariamente pelo respeito aos direitos já reconhecidos pela Justiça.

“Não existe saúde pública forte sem profissionais valorizados. Os médicos enfrentam diariamente situações de risco e são fundamentais para o funcionamento do sistema de saúde. Garantir aquilo que já foi reconhecido pela Justiça é uma questão de respeito e segurança jurídica”, ressaltou.

Ao encaminhar o documento às autoridades municipais, o vereador reforçou a necessidade de abertura imediata de diálogo entre a Prefeitura e os representantes da categoria para evitar o agravamento do conflito.

“O que a população espera é equilíbrio, responsabilidade e bom senso. Tenho convicção de que, por meio do diálogo, será possível construir uma solução justa para os profissionais e para o Município”, concluiu.

A manifestação de Dr. Victor Rocha ocorreu durante a Sessão Ordinária desta quinta-feira (18), reafirmando seu compromisso com a defesa dos profissionais da saúde e com a busca de soluções que fortaleçam o atendimento prestado à população de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram