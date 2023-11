Deputado Pollon confirma volta de Bolsonaro a MS, mas sem data definida

O Deputado Federal Marcos Pollon (PL) informou, nesta segunda-feira (6), que a reunião estadual do PL (Partido Liberal) em Mato Grosso do Sul ainda não tem data definida, ocasião que provavelmente contará com o presidente de honra do partido e ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

A princípio, bolsonaro voltaria ao Estado em setembro de 2023, mas devido as duas cirurgias que realizou, a visita foi adiada. Agora aguarda-se uma data que pode ocorrer no ano que vem. Segundo a mídia regional, o encontro seria em março, porém Pollon não confirmou a informação. "A presença dele é fundamental, ele é o nosso maior líder", conclui o deputado.