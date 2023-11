Deputado federal Marcos Pollon solicita informações ao Ministro Carlos Henrique Baqueta Fávaro sobre Força Tarefa em MS

Diante das denúncias sobre abuso de autoridade em ação de fiscalização realizada por Força Tarefa em Mato Grosso do Sul, o deputado federal Marcos Pollon solicitou informações ao Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, sobre o ocorrido.

O Ministério informou que as ações seriam sob o pretexto de fiscalizar sementes e insumos agrícolas, mas segundo denúncias recebidas foram bem mais que isso. “Relatos indicam que ocorreram abusos de autoridade durante as operações, dentre elas alegações de excessos na abordagem aos produtores, apreensões arbitrárias e medidas coercitivas desproporcionais. Tais práticas, se confirmadas, não apenas comprometem a confiança dos produtores no sistema de fiscalização, mas também podem impactar negativamente o desenvolvimento do setor agrícola, essencial para a economia do país”, ressaltou Pollon.

O deputado protocolou requerimento de informações para saber quais ações estão sendo promovidas, qual o objetivo específico, bem como quais os alvos da fiscalização. “Precisamos investigar a fundo essas ações do Ministério e dos demais órgãos envolvidos na Força Tarefa. Não aceitaremos o abuso de autoridade do estado contra o povo brasileiro honesto e trabalhador”.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram