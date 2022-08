Débora Ibrahim presidente do PROS fala sobre o novo desafio

Vésperas da data final das convenções partidárias e o PROS Nacional aguarda uma decisão da Justiça, e devido algumas alterações no MS não foi diferente. Quem assumiu o partido do PROS no Estado no último dia 30 foi a Pré-Candidata a Deputada Federal pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Débora Ibrahim,

“Assumi com pouco tempo para fazer a nova convenção, mas ela será feita sem afetar nenhum dos pré-candidatos, da mesma forma que estava programada antes e seguiremos em frente para reconstruir o PROS”, afirma a nova presidente.

Débora adiantou que a convenção está confirmada para a próxima dia 05 de agosto, e será realizada virtualmente. Até o momento ela afirma que deve oficializar 7 candidatos federais e 10 estaduais.

Como atual presidente no lugar de Coaraci Castilho , ela adiantou que: “Ainda há decisões judiciais a serem julgadas, que envolvem a diretoria executiva nacional do PROS, e que podem mudar os rumos do partido em todo país, ainda esta semana. Enquanto isto, estou trabalhando ao máximo para que tudo ocorra da melhor maneira possível e que nenhum candidato saia prejudicado.

Débora Ibrahim é formada em Administração Pública, tem 46 anos, participa de várias ações sociais em Campo Grande e comandava o PROS Mulher em MS desde o início de Junho, afastada para assumir o novo desafio.

Ela concorre a um cargo eletivo pela primeira vez, mas não é inexperiente. “Sou novata em eleições, mas já trabalhei com política. Vivo e respiro política desde a minha infância e sempre gostei de trabalhar com políticas públicas”, conta a pré-candidata que cresceu em Brasília, ouvindo histórias e conselhos do pai-avô e de tios que eram políticos.