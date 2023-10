Confira a coluna ‘conectado’

Cidadão

“Tarcisio foi responsável por pavimentar e duplicar estradas de norte a sul do Brasil, construir pontes que libertaram as pessoas das balsas e conectaram regiões remotas do país; esteve à frente da realização de 83 leilões que garantiram quase R$ 100 bilhões de investimentos e geraram cerca de 1,2 milhão de empregos diretos e indiretos”. Essa foi a justificativa para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), obter o título de cidadão sul-mato-grossense da Assembleia Legislativa. Pelo jeito, o governador paulista, que é carioca da gema, vem sendo homenageado em lugares onde nunca habitou. Foi o caso do Estado que ele administra e nunca havia morado antes de se tornar seu governador e agora, o MS, onde também nunca residiu, mas se torna seu cidadão. O título, de autoria do deputado Coronel David (PL-MS), reforça o nome de Tarcísio como nome nacional, visando a Presidência da República.

Nepotismo

…E outro expoente da direita sul-mato-grossense, o presidente estadual do PL-MS, depuitado federal Marcos Pollon, aquele que usa, na TV, “Deus, Pátria, Família”, deve incorporar ao slogan “e Nepotismo”. A frase é uma versão ampliada do slogan do movimento fascista Ação Integralista Brasileira, criado na década de 1930 e a ironia se dá por conta de Pollon ter emplacado sua esposa na presidência estadual do Partido Liberal (PL) Mulher de Mato Grosso do Sul. Com aval da esposa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, Naiane Bitencourt desponta como nome mais forte para ser indicada como candidata à vice-prefeita em composição com o PP, da atual prefeita e pré-candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP-MS) e representante da direita na chapa.

CPI

Enquanto isso… o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na sede da Polícia Federal, em Brasília, para depor no inquérito que investiga a atuação de empresários em defesa de um golpe de Estado e de uma ruptura democrática em um grupo de mensagens. Ele não respondeu às perguntas e apresentou seu depoimento por escrito. “A competência deste caso não é do Supremo, é da primeira instância. O objetivo do inquérito foi calar e censurar o senhor Luciano Hang, que tinha 10 milhões de seguidores. As eleições foram conduzidas com parcialidade no ano passado”, disse. “As mensagens que eu passei, grande parte era da própria imprensa.”

Briga

A briga é entre Legislativo e Judiciário, mas preocupa o Executivo. O governo Lula trabalha para que o STF ponha em banho-maria pautas de costumes caras à esquerda, como descriminalização de drogas e do aborto, mas que provocam grande controvérsia na sociedade e reações no Legislativo. A avaliação é de que parte da população não entende a separação dos Poderes, jogando sobre o governo o desgaste desse debate. No que depender do Planalto, o Supremo deve se concentrar em pautas econômicas.

Cotas

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou o projeto da nova Lei de Cotas em universidades públicas. O texto mantém a política de cotas raciais para pessoas negras e indígenas e retira o prazo de validade da lei. A proposta deve ser analisada pelo plenário na próxima semana. A Lei de Cotas entrou em vigor em 2012, com previsão de revisão dez anos depois, o que não ocorreu. O projeto substitui a validade da lei pela revisão do sistema a cada dez anos.

Economia

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que a guerra entre Israel e Hamas pode afetar o preço do petróleo e dos combustíveis caso o conflito se alastre pelo mundo árabe. Ele admitiu que, se a guerra envolver países produtores de petróleo, pode acontecer uma “tempestade perfeita”. As declarações foram feitas após reunião com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O encontro teve a presença do secretário-geral da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), Haitham al-Ghais, que está em visita ao Brasil.

Economia 1

O presidente da Petrobras admitiu também que o envolvimento de países como Egito e Irã na guerra seria especialmente ruim para o Brasil, que passa por um aumento no preço dos combustíveis. Ele explicou, no entanto, que “não há indícios” de que isso vá acontecer. “Em princípio, a gente considera que não vai haver [impacto no preço do petróleo]. A conversa que a gente tem tido, inclusive com o secretário- -geral da Opep, que conversa com essas pessoas todas [do mundo árabe], é de que não há intenção de [países vizinhos] se meterem ali, nesse momento.”

Pix

As inovações do Pix vão permitir que a ferramenta tenha funções semelhantes às do cartão de crédito. Foi o que disse ontem, o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto. “Temos novas adições ao Pix. Olhamos para uma parte internacional, para a parte dos pagamentos programáveis. Ele vai tomando uma função que, hoje, é do cartão de crédito, que é você poder fazer um fluxo de pagamentos ao longo do tempo”, disse.

Pix 1

Atualmente, o Pix já oferece a opção de agendamento, mas ainda não é possível escolher o horário da transação. A expectativa é que o BC adicione a função débito automático em 2024. “O Pix é um pedaço de um plano muito maior, que inclui uma competição, uma digitalização e uma tokenização maior”, disse o presidente da autarquia. Enquanto isso, o BC tem conduzido discussões para limitar as altas taxas de juros do rotativo do cartão de crédito, atualmente em 445,7% ao ano.

Por Bosco Martins.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.