Com presença de ministro, UFMS entrega novos espaços acadêmicos e de convivência

Inaugurações contemplam estudantes indígenas em Aquidauana e novo centro de empreendedorismo no Campus Campo Grande

Novos espaços voltados à inclusão de estudantes indígenas e ao empreendedorismo universitário serão inaugurados nesta quarta-feira (10) na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As entregas contarão com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini, que também participará da assinatura de ordens de serviço para novas obras de infraestrutura na instituição.

A cerimônia será realizada às 10h30 no horário de Mato Grosso do Sul (11h30 no horário de Brasília), no Campus Campo Grande, e contará ainda com a participação da reitora da UFMS, Camila Celeste, além de estudantes indígenas.

No Campus Aquidauana, serão inaugurados o Alojamento Indígena (etapa 1), o Laboratório de Informática, o LabCrie Indígena, a Sala Verde Indígena, a Copa Acadêmica, a Brinquedoteca e a Sala de Lactantes. Os novos espaços foram planejados para ampliar as condições de acesso, inclusão e permanência de estudantes indígenas no ensino superior.

Já no Campus Campo Grande, será entregue o Autocine – Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil. O espaço foi projetado para fomentar o desenvolvimento social, comunitário e iniciativas empreendedoras dentro da universidade.

Construído em uma área total de 12,6 mil metros quadrados, o centro contará com uma edificação de aproximadamente 2,1 mil metros quadrados, distribuída em dois pavimentos com arquitetura modular. A estrutura inclui cozinha experimental, escritórios, salas de coworking, refeitório, livraria, lojas e ambientes destinados à realização de eventos, equipados com palco, camarim e bilheteria.

Durante a agenda, também serão assinadas as ordens de serviço para a expansão do projeto Aldeias Conectadas e para a execução da obra de infraestrutura elétrica do Bloco 4 do Campus Paranaíba. As iniciativas fazem parte dos investimentos voltados ao fortalecimento da estrutura física, da conectividade e das condições de permanência estudantil na universidade.

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