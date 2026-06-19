Com nomeação de Ana Carolina Ali Garcia, TJMS chega a 10 mulheres desembargadoras na história

A advogada Ana Carolina Ali Garcia foi nomeada desembargadora do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) pelo governador Eduardo Riedel (PP). O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18), e confirma a escolha da representante da advocacia para a vaga destinada ao quinto constitucional. A posse ocorre na manhã desta sexta-feira (18), no Salão Pantanal da Corte.

Com a chegada de Ana Carolina, o TJMS passa a contar com mais uma mulher na composição do segundo grau do Judiciário estadual. Ela se junta às desembargadoras Elizabete Anache, Jaceguara Dantas da Silva, Elisabeth Rosa Baisch e Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, que já integram o quadro chegando a cinco mulheres entre os 37 magistrados do Tribunal Pleno da Corte.

Pela primeira vez, o TJMS baterá o número de 10 magistradas mulheres, contando com as quatro já aposentadas, Dagma Paulino dos Reis, Maria Isabel de Matos Rocha, Tania Garcia de Freitas e Dileta Terezinha Souza e a falecida Desª. Marilza Lúcia Fortes, enquanto 84 homens já foram registrados na Corte, entre membros atuais, exonerado a edido, falecidos e aposentados. Com isso o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul chega a 11% do corpo magstrado formado por mulheres na história.

A escolha ocorreu após o Tribunal de Justiça encaminhar ao governador a lista tríplice definida pelo Tribunal Pleno, após votação conduzida pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan. Antes disso, a OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul) havia formado uma lista sêxtupla com nomes da advocacia. A vaga foi aberta após a exoneração, a pedido, do desembargador Ary Raghiant Neto, formalizada em março deste ano.

Ao falar sobre a escolha, Eduardo Riedel destacou que aguardou a definição da lista tríplice antes de se manifestar e afirmou que a decisão considerou a trajetória profissional e o perfil da advogada.

“Eu falei que eu não ia me manifestar até a gente ter a lista tríplice. É um processo, passa pela OAB, ela indica seis, dos seis formou-se a lista tríplice. E parabenizar tanto a OAB quanto o Tribunal de Justiça, porque os três da lista tríplice são profissionais altamente qualificados, com trajetórias profissionais e histórias de atuação que chancelam o nome deles para uma escolha”, afirmou o governador.

Riedel também ressaltou os motivos que levaram à escolha de Ana Carolina entre os nomes apresentados pelo Tribunal.

“E a doutora Ana foi escolhida, não em detrimento de ninguém. Ela foi selecionada pelo perfil, pela história de vida dela, pelo currículo”, declarou.

Formada em Direito pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) em 2001, Ana Carolina Ali Garcia construiu uma trajetória de mais de 20 anos na área jurídica, com atuação na advocacia privada e no serviço público. No início da carreira, passou por estágio em escritório de advocacia e no Ministério Público Estadual, além de ter atuado como técnica judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entre 2000 e 2001.

Após experiência na advocacia privada, com atuação em processos nas áreas estadual e federal, ingressou na PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado). Em 2003, foi aprovada para o cargo de advogada do Estado e, posteriormente, para a carreira de procuradora do Estado.

Durante sua trajetória na PGE/MS, exerceu funções de destaque, como atuação na Procuradoria de Assessoria ao Gabinete do Procurador-Geral e coordenações jurídicas em órgãos estratégicos do governo estadual, incluindo as secretarias de Educação, Casa Civil e Governo e Gestão Estratégica.

Entre 2018 e 2022, ocupou os cargos de consultora legislativa do Governo do Estado e procuradora-chefe da Coordenadoria Jurídica da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica. Em março de 2022, foi nomeada procuradora-geral do Estado pelo então governador Reinaldo Azambuja, permanecendo na função durante a transição administrativa e sendo reconduzida pelo governador Eduardo Riedel em janeiro de 2023.

À frente da PGE/MS, Ana Carolina comandou a instituição responsável pela representação judicial e consultoria jurídica do Estado, atuando em demandas de relevância para a administração pública estadual.

A reportagem tentou contato com Ana Carolina Ali Garcia para comentar a nomeação e a expectativa para a nova função, mas não recebeu retorno até o fechamento desta edição.

Por Danielly Carvalho

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