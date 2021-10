Com ato político em frente à OAB, candidata Giselle Marques registra a chapa, ‘OAB 4.0: mudança de verdade’

Manifestações políticas em defesa dos advogados marcaram o registro da candidatura à presidência da OAB/MS, Giselle Marques, na tarde desta quinta-feira (14), dando início oficial à sua campanha eleitoral, com a chapa “OAB 4.0: Mudança de Verdade”, número 33.

O ato contou com a participação de diversos advogados que fizeram do registro oficial, uma verdadeira manifestação em defesa dos advogados dos bairros, da periferia e do interior, que só são lembrados nos anos eleitorais.

Segundo a candidata à presidência, Giselle Marques, “o objetivo do ato foi demonstrar que estamos aqui para lutar pelos interesses da advocacia, fazendo do nosso registro de chapa, não apenas um ato formal, mas, principalmente, um marco pela defesa da nossa classe, hoje tão esquecida e desatendida pela OAB/MS. Vamos defender honorários justos e lutar pela redução do valor das custas processuais, atualmente exorbitante. Também queremos plano de saúde eficiente com preços baixos para a advocacia, ao contrário do que hoje acontece.”

Candidato à vice-presidência na chapa, o advogado Thiago Possiede, que também discursou, ressaltou a “ausência de protagonismo da OAB/MS na vida do advogado, e em especial, do jovem advogado sul-mato-grossense, e é por esta razão que a nossa chapa propõe a criação de um programa especial para os jovens advogados, com isenção de anuidade nos 5 primeiros anos de inscrição.”

Discursaram ainda outros integrantes e apoiadores, como os advogados José Belga Trad e Fábio Trad Filho, que relembraram o histórico de lutas de suas famílias contra os abusos da ditadura, destacando o papel fundamental que a OAB exerce na sociedade. Candidata ao Conselho Federal, Samia Barbieri emocionou a todos ao destacar que essa tarde significou a abertura da OAB como Casa da Cidadania. Edgar Calixto pontuou a chegada dos advogados das Moreninhas e demais bairros da capital e do interior ao poder na OAB, através dessa chapa que representa a verdadeira mudança.

A chapa também conta com Tatiana Ujacow como candidata à presidência da Escola Superior de Advocacia e Janete Amizo à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados.