Campanha eleitoral da OAB/MS começa com ‘guerra’

No início da campanha classista, chapas já trocam acusações

No ínicio da campanha eleitoral dos candidatos à presidência da OAB/MS (Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul), após registro das chapas, os candidatos Bitto Pereira (da situação) e Rachel Magrini (oposição) já se envolveram em situação de mal-estar e troca de acusações. Integrantes das chapas acusam uns aos outros desde “esquerdismo” até componentes com falta de paridade de gênero na disputa. A “guerra” eleitoral classista vai longe, já que a eleição ocorre em 19 de novembro.

Na primeira situação, a advogada Magrini postou vídeo nas redes sociais e citou que foi alvo de fake news. Ela afirmou que comentários falsos de que a chapa dela não estaria apta a concorrer começaram a ser divulgados. Sem citar nomes de quem teria feito a disseminação da notícia, Magrini esclareceu que a chapa havia registrado número alto de mulheres e teve de fazer correção após pedido de impugnação.

“Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo para mais uma vez desmentir fake news. Aliás, isso tem sido uma prática constante contra nós. Desta vez, disseram que não teríamos conseguido registrar nossa chapa. A verdade é que recebemos uma notificação de impugnação da comissão eleitoral por exceder o número de mulheres inscritas. Fizemos as alterações necessárias e vamos em frente.”

Outra questão que surgiu foi o fato de a chapa de Bitto ser acusada de ter membros com ideologia de esquerda, já que possui integrantes no Conselho Federal da OAB, cuja diretoria tem como presidente o advogado Felipe Santa Cruz. Como é sabido, Bitto tem apoio do atual presidente, Mansour Karmouche, que sempre tece críticas ferrenhas a Santa Cruz, indicando que ele usa a instituição para fins ideológicos relacionados à esquerda.

Conforme fonte, que preferiu não se identificar, houve até boatos de que na chapa de Rachel só houvesse homens na composição, desrespeitando a paridade e igualdade de gênero entre homens e mulheres. Porém, como citado pela própria Rachel, mesmo não tendo mulheres na ESA, o contexto geral era diferente tendo de diminuir o número de advogadas a pedido da comissão eleitoral.

O fato é que tanto um lado como o outro vai fazer de tudo para angariar votos e tentar convencer a categoria sobre qual plano é melhor para a Ordem. Por enquanto, a candidata Giselle Marques, que também encabeça uma chapa de oposição, a última a ser registrada entre os três concorrentes, na quinta- -feira, ainda não protagonizou tribulação do tipo. (Andrea Cruz)