Câmara de Campo Grande vota abertura de crédito de R$ 5,2 milhões e projetos sociais nesta quinta-feira

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão ordinária desta quinta-feira (18), quatro projetos de lei que haviam sido pautados anteriormente, mas tiveram a votação adiada após um pedido de vista que acabou trancando a pauta da Casa. Entre as propostas está a abertura de crédito adicional especial de R$ 5,2 milhões para atender áreas como habitação, infraestrutura, assistência social, trânsito, cultura e meio ambiente.

Em primeira discussão, retorna à Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 12.396/26, de autoria da Prefeitura de Campo Grande. O texto autoriza a abertura do crédito adicional especial e teve a tramitação interrompida após pedido de vista do vereador Marquinhos Trad (PDT), que solicitou prazo para analisar possíveis emendas. Inicialmente, o projeto previa R$ 4,6 milhões, mas uma emenda apresentada pelo próprio Executivo elevou o valor para R$ 5,2 milhões.

Do total previsto, R$ 3 milhões serão destinados à Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) para a administração do condomínio Vila da Melhor Idade e execução do programa Sonho Seguro. Outros R$ 1,2 milhão serão direcionados à Secretaria Municipal de Infraestrutura para despesas com indenizações, desapropriações e convênios. Também estão previstos recursos de R$ 446,8 mil para a Agetran, R$ 416 mil para o Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 140 mil para a área cultural e R$ 25 mil para ações de meio ambiente.

Em segunda discussão, os parlamentares apreciam o Projeto de Lei nº 11.893/25, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), que cria o Programa Municipal de Acompanhamento Pós-Alta Hospitalar. A iniciativa prevê suporte médico, psicológico e social aos pacientes após a saída dos hospitais, buscando reduzir complicações, evitar novas internações e garantir uma recuperação mais completa.

A pauta inclui ainda dois projetos para denominação de espaços públicos da Capital. O Projeto de Lei nº 12.062/25, do vereador Carlão (PSB), homenageia a advogada Gislaine Eilert Barcellos, falecida em julho de 2025, dando seu nome a uma praça no bairro Mata do Segredo. Já o Projeto de Lei nº 12.079/25, de autoria do vereador Júnior Coringa (MDB), denomina como Praça Clotilde Faustino Limeira uma área localizada no Residencial Betaville, em homenagem à moradora conhecida pelo trabalho como vendedora de pipoca na região da antiga rodoviária e da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

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