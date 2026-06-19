Brasil celebra acordo entre EUA e Irã e defende fim das hostilidades no Oriente Médio

O governo brasileiro manifestou apoio ao memorando de entendimento firmado entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro no Oriente Médio. Em nota divulgada nessa quinta-feira (18), o Ministério das Relações Exteriores destacou a importância do acordo e pediu que os compromissos assumidos pelas duas nações sejam cumpridos integralmente.

Segundo o Itamaraty, o Brasil recebeu com satisfação a assinatura do documento, que estabelece medidas para interromper as hostilidades e criar condições para a construção de uma paz duradoura na região. O governo brasileiro também fez um apelo para que as partes respeitem rigorosamente os termos acordados, incluindo a interrupção dos confrontos em todas as frentes de combate.

Na manifestação oficial, o Brasil reconheceu ainda o papel desempenhado pelo Paquistão na mediação das negociações, além da contribuição de Catar, Arábia Saudita, Egito e Turquia para viabilizar o entendimento entre Washington e Teerã. O Itamaraty ressaltou que a cooperação internacional foi fundamental para a construção do acordo.

O memorando, assinado no último dia 15, prevê o cessar-fogo imediato, a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, a suspensão de novas sanções durante o período de negociações e o início de discussões sobre um acordo definitivo relacionado ao programa nuclear iraniano. O texto também estabelece mecanismos de supervisão internacional e um prazo de até 60 dias para negociações técnicas sobre temas ainda pendentes.

O governo brasileiro destacou a importância da interrupção dos confrontos no Líbano, considerado um dos pontos mais delicados do entendimento, e defendeu a continuidade das negociações diplomáticas. Para o Itamaraty, Estados Unidos e Irã devem manter o diálogo de boa-fé e trabalhar pelo fortalecimento da confiança mútua, com o objetivo de alcançar um acordo de paz definitivo.

Ao comentar o avanço diplomático, o Brasil reafirmou sua posição histórica em favor da solução pacífica de controvérsias internacionais. O Ministério das Relações Exteriores destacou que o diálogo permanece como o principal instrumento para garantir estabilidade e segurança duradouras no Oriente Médio, além de defender avanços nas negociações relacionadas à Faixa de Gaza e à Cisjordânia.

Com entrada em vigor imediata, o memorando servirá como base para as negociações de um acordo de paz mais amplo entre os dois países, em um processo acompanhado pela comunidade internacional e considerado decisivo para a redução das tensões na região.

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