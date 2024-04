Bolsonaristas e Evangélicos rejeitam candidatura de Rose por ligações com Lula e PT

Se há uma pré-candidata mal posicionada nesta eleição, é a ex-deputada Rose Modesto (União Brasil). Ela deve encaminhar, na quarta-feira (3), o pedido de exoneração Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), o que, consequentemente, será a confirmação de que sairá candidata a prefeita de Campo Grande.

Após trocar o grupo de do Ex Governador Reinaldo por não acreditar na eleição de Eduardo Riedel, que considerava despreparado, ela apoiou o Capitão Contar no segundo turno em 2022, chegando a pedir voto para Bolsonaro e perdendo parte de sua base de Professores.

No ano passado, Rose se aproximou dos Petistas e de Lula, conquistando um Cargo Poderoso no Ministério que administra bilhões de reais na Sudeco, sendo indicada por Lula e frequentando Zeca, Vander e os Ministros do PT em Brasília e no Estado.

Ao perceber a rejeição e perda significativa dos votos da sua base evangélica, ela ensaia um retorno para tentar a prefeitura de Campo Grande, buscando esconder suas relações com Lula e o PT para não se tornar alvo dos bolsonaristas.