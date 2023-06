Bancada federal discute reforma tributária com Eduardo Riedel

Governador defende pontos para evitar perdas e põe técnicos à disposição

O governador Eduardo Riedel se reuniu, nessa segunda-feira (19), com deputados da bancada federal do Estado, para discutir a reforma tributária. O objetivo é defender pontos e mecanismos que possam proteger Mato Grosso do Sul de eventuais perdas de receita. A intenção é que estes termos já estejam presentes no texto original, que vai à votação.

O coordenador da bancada, o deputado federal Vander Loubet, destacou que todos são a favor da reforma, mas que os parlamentares vão trabalhar por pontos essenciais ao Estado neste projeto, para que ele não seja penalizado.

“O governador nos colocou pontos que são importantes ao Estado, dos quais não podemos abrir mão. Isto unifica toda a bancada, por exemplo, na continuação do Fundersul, na criação de um fundo regional que faça compensação de eventuais perdas de receita, mas que já esteja incluso na PEC da reforma, assim como a política de incentivos fiscais”, descreveu o deputado.

O petista acredita que a reforma tributária está sendo muito bem conduzida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “É uma necessidade para o Brasil. O governador Riedel acha que é importante e o Estado não vai perder, vai ganhar. Temos que acabar com a guerra fiscal e criar mecanismos para industrializar o Estado. O gargalo a que precisamos ficar = atentos, independente de sermos ou não do partido do presidente, são os incentivos ficais dados ao empresário com garantia jurídica, que honrará tais contratos”, disse

Vander, que reforçou a defesa do Fundersul e a garantia de que o Estado será recompensado. Loubet também acredita que a reforma tributária não vem somente do governo Lula e há discussões feitas há vários anos, por vários governos anteriores. Além disso, ele pontou que Riedel já indicou à bancada quais projetos do Estado devem ser priorizados, no envio de recursos, a exemplo de projetos para a recuperação da ferrovia de MS e término da fábrica de fertilizante, em Três Lagoas.

A procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, participou da reunião e disse que este trabalho conjunto com a bancada é importante. “O governador já sinalizou a importância da reforma, da simplificação, assim como cidadania fiscal e transparência, mas Mato Grosso do Sul tem pontos importantes pelos quais devemos lutar”, ponderou.

Ela citou o Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS), que financia projetos de infraestrutura, assim como o fundo de desenvolvimento regional, para recompor as perdas do Estado e a importância dos incentivos fiscais para atrair empresas e gerar empregos.

“O Estado tem crescido acima da média da inflação, porque fez o seu dever de casa, está em desenvolvimento. No caso do fundo regional, este não pode ficar vinculado ao FPE (Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal) ou a critério populacional e já sobre os incentivos, que tem o prazo de 2032, que se possa manter contratos e convênios ou outras medidas sejam propostas, como alíquotas interestaduais”, descreveu.

O governo se colocou à disposição da bancada para repasse de informações e subsídios técnicos para o período de votação da reforma, no Congresso.

Por Rayani Santa Cruz– Jornal O Estado do MS.

