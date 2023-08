General Braga Netto diz que condução do PL em Mato Grosso do Sul será atribuição de Marcos Pollon

“Entre janeiro e fevereiro o PL deve definir se terá candidatos a prefeito nas duas principais cidades de Mato grosso do Sul e para isso vamos realizar pesquisas que nos apontará qual o melhor caminho a ser seguido”. Esta foi a afirmação do General Walter Souza Braga Netto, ex-candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro na eleição de 2022. Hoje como Secretário de Relações Institucionais do partido Liberal, Braga Neto e este em visita ao Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul onde foi recebido pelo empresário Jaime Valler.

A visita de Braga Neto a Mato Grosso do Sul faz parte das articulações do Partido Liberal com vistas a organização da sigla para a disputa das eleições municipais em todo o país, quando o partido tem por objetivo eleger o maior número possível de prefeitos e vereadores.

“Estamos com projeto de elegermos candidatos próprios, mas onde isso não for possível vamos apoiar candidaturas que estejam alinhados à nossa filosofia que é a defesa de princípios como Pátria, família e Liberdade”, afirmou Braga Neto.

O General afirmou que tem conversado com lideranças políticas do estado em Brasília como a senadora Teresa Cristina do PP, o deputado federais Marcos Polon e Rodolfo Nogueira do PL bem como outros políticos de outras siglas para se inteirar da situação política do Estado.

“Eu acompanho de perto a movimentação política de Mato Grosso do Sul e por isso acredito que temos bons nomes para a disputa eleitoral como candidatos a prefeitos não só em Campo grande e Dourados mais em todos os municípios, uma vez que é uma meta da direção nacional do PL ter candidatos em todos os municípios do país”, afirmou Braga Neto.

Alianças

“Vamos caminhar juntos com os partidos que tem um uma linha de pensamento alinhada com a nossa e o principal deles é o PP da Senadora Tereza Cristina, pois acredito que a união de todos que têm esse pensamento é o caminho correto para ser seguido!”, disse o secretário do PL Nacional.

Braga Neto destacou que esse primeiro encontro serve para que o PL receba futuramente outras lideranças nacionais como presidente Jair Bolsonaro e a primeira dama Michelle Bolsonaro que também devem visitar Mato Grosso do Sul.

O General ressaltou que o presidente regional do PL em mato grosso do Sul tem realizado um trabalho intenso na organização do partido em todos os municípios e a intenção que as definições de possíveis candidatos surjam de forma natural.

“Vamos fortalecer o partido com um todo e esses encontros são a maior prova disso, por isso eu faço questão de chegar aos estados sempre nas segundas-feiras, quando todos os segmentos da política local estão presentes em suas bases”, afirmou Braga Neto.

Pesquisa

Braga Neto disse que uma pesquisa já está sendo preparada para saber quais os nomes que o partido tem para disputar a eleição, principalmente em Campo grande e Dourados que são os dois maiores colégios eleitorais do estado. “Vamos realizar um levantamento e debater com nossos aliados para vermos como poderemos disputar a eleição tendo condições reais de vitória bem como eleger o maior número possível de vereadores e já no incío.” concluiu Braga Neto.

Agenda em MS

Braga Netto chegou a Campo Grande no domingo. Na segunda-feira (21) pela manhã, esteve com os representantes do agronegócio. Reuniu com o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, acompanhado do presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai.

Esteve também no Parque dos Poderes, onde foi recebido pelo vice-governador Barbosinha (PP), pelo fato do governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB) estar em São Paulo participando de um seminário. À tarde visitou o jornal O Estado e depois reuniu com lideranças na Assomasul. Nesta terça (22), está previsto de ir Assembleia Legislativa para uma visita institucional.