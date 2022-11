O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) nomeou o advogado Ary Raghiant Neto, como o mais novo desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), conforme publicação no Diário Oficial desta segunda-feira (7), anunciada pelo Governo do Estado.

A vaga é decorrente da aposentadoria do desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte. Os outros dois nomes que estavam sendo cogitados para a vaga eram: Fabíola Marquetti Santos e Alexandre Ávalo Santana