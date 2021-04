Polícias salvam vidas e recebem homenagens das instituições

Em defesa do direito, da paz, da ordem e acima de tudo da vida. Este é o dever do policial civil e militar. Nesta quarta-feira (21), é comemorado o Dia da Polícia Civil e Militar e ontem (20), o repórter Itamar Buzatta, do jornal o Estado MS online e TV entrevistou o 3° Sargento PM Dos Santos e o 3º Sargento PM Wesley, que salvaram três crianças (de 2, 3 e 5 anos) que estavam prestes a serem queimadas. Os policiais ao se depararem com um apartamento em chamas e o pedido por socorro delas, não mediram esforços para salvar aquelas vidas. Eles seguiram a máxima do lema de servir e proteger “mesmo com o risco da própria vida”. Por meio desta reportagem, O Jornal O Estado MS presta homenagem aos policiais de Campo Grande, do Estado e do Brasil. Veja o vídeo abaixo:

A missão da polícia é agir na defesa da sociedade e preservação da ordem pública, promovendo e participando de medidas de proteção à sociedade e ao indivíduo, exercendo com excelência suas atribuições, ou seja, a apuração das infrações penais e a identificação de sua autoria. Seus objetivos são garantir a segurança dos cidadãos, Investigar e descobrir os crimes que não puderam ser prevenidos, colhendo e transmitindo às autoridades competentes os indícios e provas, indagando quais sejam os seus autores e cúmplices, concorrendo eficazmente para que sejam levados aos tribunais.

Na página da polícia militar uma singela homenagem. “Nossa homenagem aos heróis fardados que defendem a sociedade, mantendo a ordem e promovendo a paz. Que a coragem herdada do nosso Patrono, Tiradentes, seja renovada a cada dia, na luta incessante por segurança e justiça. Viva Tiradentes! Viva as Polícias Militares do Brasil.”