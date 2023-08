Vítimas do acidente fatal na MS 386 foram identificados

Foram identificadas as três vítimas do acidente fatal na tarde de segunda-feira (28), que ocorreu na rodovia MS 386 que liga Ponta Porã a Amambai, nas proximidades do São Luiz.

Igor Duarte Gomes e os irmãos Jhekson Medina Amaral e Gedeão Medina Amaral, são as vítimas fatais do acidente. Segundo o site Ponta Porã News, os três estavam em um Fiat Uno com placas AQV 5177 que teria invadido a pista contrária e batido contra um caminhão Mercedes Benz que era conduzido por uma pessoa que não teve o nome divulgado.

Para os policiais, o motorista do caminhão disse que não teve como evitar o acidente, já que o motorista do Fiat entrou na pista contrária de repente. Com o impacto, o Fiat partiu ao meio e os corpos foram jogados no acostamento.

Não foi preciso determinar quem estava dirigindo o Fiat, já que os corpos estavam injetados do carro. Já o motorista do caminhão, que não ficou ferido, passou pelo teste do bafômetro e constou 0% de bebida alcoólica. O tacógrafo do caminhão mostrou que no momento da colisão ele estava a 90 quilômetros por hora. Ele foi ouvido e liberado. O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Ponta Porã.

