Veículo carregado com mercadorias ilegais são apreendidos pelo DOF em Laguna Carapã

Em Laguna Carapã, policias do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreenderam nesta quarta-feira (13), um Fiat Strada carregado com R$ 176 mil em materiais de desvio.

A ação ocorreu durante um bloqueio na MS-379, próximo ao Distrito de Bocajá. Durante a vistoria, os policiais encontraram vários produtos de outro país, sem documentação de importação necessária para comprovação de que as mercadorias não são ilegais.

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã. O condutor, de 35 anos, também foi detido e encaminhado a Delegacia para prestar esclarecimentos.

