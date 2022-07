Utilizada para transportar drogas, aeronave é encontrada em mata no Pantanal do MS

Os agentes do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção ao Crime Organizado) realizaram uma missão na região do Paiaguás do pantanal-sul-mato-grossense, que terminou com a apreensão de uma aeronave utilizada para transportar drogas, que estava ocultada em uma área de mata fechada.

Os policiais confirmaram que a aeronave possuía uma ordem judicial de sequestro, registrado em fevereiro de 2020, após uma operação da Polícia Federal de Santa Catarina.

O local servia de base para apoio ao narcotráfico, com estrutura para pousos e decolagens de aeronaves na clandestinidade, bem como, reabastecimento e manutenção de aeronaves, inclusive com estrutura dissimulada no local para armazenamento de entorpecentes para despacho por via aérea.

A aeronave apreendida com restrição judicial continuava sendo procurada após não ter sido localizada para apreensão na operação desencadeada em fevereiro de 2020.

Com informações de Jornal O Pantaneiro

Veja também: Leilão da Sanesul tem caminhão com lance a partir de R$ 17 mil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.