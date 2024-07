O veículo estava carregado de drogas e armas de fogo

Um homem, que não teve a identidade revelada, capotou o veículo na MS-265 enquanto fugia da policia. O rapaz é traficante e levava no veículo drogas e armas de fogo.

Segundo os policiais ele conseguiu fugir pelo mato, abandonando o veículo, uma espingarda semiautomática, três carregadores e 156 kg de maconha.

A Perícia Criminal esteve no local para iniciar as investigações.

