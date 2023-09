Pollon representa MS em encontro de Secretários da Segurança Pública

O Estado contou com o deputado federal Marcos Pollon ( PL), que foi o único federal do Mato Grosso do Sul que participou, nesta última quinta-feira (15), do 2º encontro dos Secretários da Segurança Pública (SULMaSSP), no prédio da Fiesp, em São Paulo.

O encontro teve como objetivo ampliar a atuação conjunta entre os estados no combate ao crime organizado, em especial, nas regiões fronteiriças.

O único deputado do Mato Grosso do Sul no encontro, Marcos Pollon se colocou à disposição destacando a importância do debate de enfrentamento à criminalidade. “Nós assumimos o compromisso de pautar a segurança pública na Câmara, como tenho feito, e neste encontro quero parabenizar as Forças Policiais pelas inúmeras ações em nosso Estado, que tem uma extensa faixa de fronteira, porta de entrada de drogas, armas e outros produtos. Debater ações em conjunto é de suma importância não apenas para a segurança em si, mas no combate ao tráfico de drogas, problema que acontece em todo o país”.

Dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, 45 estão em faixa de fronteira, é um território de 40% de todo o Estado localizado na fronteira com o Paraguai ou com a Bolívia, segundo dados do IBGE.

Na ocasião, Pollon ressaltou que deve ser debatido o fortalecimento de ações em conjunto entre os estados. “Há a necessidade de se ampliar essa atuação conjunta no combate ao crime organizado, por meio de cooperação técnica e operacional entre os estados, com um objetivo em comum que é a segurança da nossa população”.