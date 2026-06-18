Polícia apreende equipamentos de adolescente investigado por possível extremismo violento em Naviraí

Mandado de busca foi cumprido pela DEPCA após identificação de conteúdos com discursos de ódio e apologia à violência em ambiente virtual

A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira (18) um mandado de busca e apreensão na residência de um adolescente em Naviraí durante investigação relacionada a um possível caso de extremismo violento identificado em ambiente virtual. Equipamentos eletrônicos foram recolhidos e passarão por perícia.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As diligências começaram após a identificação de conteúdos com características compatíveis com discursos de ódio, apologia à violência e incitação à exploração sexual infantil compartilhados em plataformas digitais. Durante a apuração, os investigadores identificaram dois suspeitos envolvidos nas interações analisadas, sendo um deles localizado no Canadá e o outro em Naviraí.

Com autorização judicial, equipes da DEPCA cumpriram o mandado na residência do adolescente e apreenderam equipamentos eletrônicos que serão analisados para aprofundar as investigações.

Segundo a Polícia Civil, uma análise preliminar do material encontrado apontou indícios de um histórico de bullying e cyberbullying envolvendo o adolescente, circunstância que passou a integrar a apuração.

A corporação alerta que episódios recorrentes de humilhação, isolamento social, perseguição e violência psicológica não devem ser tratados como simples conflitos entre jovens. De acordo com os investigadores, essas situações podem aumentar a vulnerabilidade de adolescentes a processos de radicalização e à influência de grupos extremistas em ambientes digitais.

A investigação continua para esclarecer a extensão dos fatos, identificar possíveis envolvidos e verificar eventual prática de crimes relacionados ao extremismo violento, à exploração sexual infantil e à disseminação de conteúdos ilícitos.

A Polícia Civil também reforçou a importância da participação de pais, responsáveis e educadores na identificação precoce de sinais de isolamento, perseguição virtual e mudanças bruscas de comportamento entre crianças e adolescentes, permitindo atuação preventiva das autoridades.

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