Pai da noiva acaba esfaqueado por parente de seu genro

Uma festa de casamento terminou de uma forma nada romântica no último sábado (11), na capital. O pai da noiva, 45 anos, terminou esfaqueado pelo primo do noivo, 22 anos e que não teve a identidade divulgada porque fugiu do local após a confusão.

Segundo parentes da vítima que receberam a polícia e os bombeiros no local, começou uma confusão e no meio da discussão o primo do noivo atacou o pai da moça com uma faca.

A vítima foi levada pelo corpo de bombeiros para o hospital, e não corre risco xcew morte.

A polícia segue na busca do suposto agressor e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário -Cepol, da Capital.