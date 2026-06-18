Operação recolhe mais de uma tonelada de carnes e frios em Atacadista após denuncias

Mais de uma tonelada de carnes, frios, bacon e demais produtos foram recolhidos de um atacadista localizado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, no fim da manhã desta quinta-feira (18). A fiscalização apura irregularidades na rotulagem, no acondicionamento e no controle de descongelamento dos itens expostos à venda, após denuncias específicas referentes a unidade próxima ao aeroporto da Capital.

A operação foi realizada pelo Procon, juntamente com a Vigilância Sanitária, Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e pelo SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

A principal irregularidade está na rotulagem. De acordo a fiscalização, o atacadista usava a mesma numeração de registro de inspeção para identificar produtos distintos, entre eles carnes, frios, bacon e até goiaba.

À reportagem, o coordenador do serviço de inspeção, do Consórcio Central MS, o qual reúne cinco municípios do Estado, Leonardo Jacarandá, falou sobre a ação. “Foi uma ação conjunta, na qual foi recepcionado denúncia falando que o estabelecimento estava comercializando os produtos com rotulagem indevida de fabricação própria. E aí essas equipes constataram que alguns produtos expostos à venda estavam irregulares realmente. Então as informações contidas no rótulo não condiziam com os produtos. Exemplo, tinha rótulos de goiabada com rótulos de produtos de origem animal”, detalhou ele.

Apesar da ação, o atacadista funciona normalmente.

Com Juliana Aguiar