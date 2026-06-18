Operação Bonanza cumpre prisões e buscas contra grupo suspeito de abastecer rotas do tráfico interestadual

Foto: divulgação/PF
Foto: divulgação/PF

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta quarta-feira (18) a Operação Bonanza, com o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nos municípios de Dourados e Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. A ação tem como alvo uma organização criminosa suspeita de atuar no envio de drogas para diversos estados brasileiros.

As investigações tiveram início após a apreensão de uma carga de cocaína na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo, em abril de 2025. A partir da apuração, policiais federais das delegacias de Dourados e Presidente Prudente identificaram um grupo criminoso com base em Mato Grosso do Sul e ramificações nos estados de São Paulo e Paraná.

Segundo a Polícia Federal, a organização seria responsável por abastecer rotas interestaduais do tráfico de drogas, utilizando a estrutura montada nos três estados para distribuir entorpecentes a diferentes regiões do país.

Por determinação da Justiça Federal de Presidente Prudente, foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais estão sendo cumpridas com o objetivo de reunir elementos que possam confirmar ou afastar as hipóteses investigadas durante o inquérito.

A Polícia Federal não divulgou os nomes dos investigados nem detalhes sobre o material apreendido até o momento. As diligências seguem em andamento e novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão das medidas judiciais.

 

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