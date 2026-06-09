Operação apreende mais de 4,3 mil pares de tênis falsificados em duas lojas

Uma operação realizada pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) em conjunto com o Procon-MS resultou na apreensão de 4.326 pares de tênis falsificados em duas lojas de Campo Grande. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (8) e surpreendeu as equipes de fiscalização pelo volume de mercadorias encontradas.

De acordo com os órgãos responsáveis, a quantidade de produtos recolhidos foi tão grande que foi necessário utilizar um caminhão-baú para transportar toda a carga até o depósito. O número final superou as estimativas iniciais feitas durante as vistorias realizadas nos estabelecimentos.

As lojas fiscalizadas estão localizadas na Avenida Cafezais, no Jardim Bálsamo, e na região central da Capital. Durante a operação, os agentes identificaram milhares de calçados que reproduziam marcas conhecidas sem autorização dos detentores dos direitos.

Entre os produtos apreendidos estavam réplicas de grifes internacionais como Louis Vuitton, Gucci e Calvin Klein. Os fiscais também encontraram lotes de tênis estampados com a logomarca da Apple, empresa do setor de tecnologia que não comercializa calçados, o que chamou a atenção das equipes envolvidas na operação.

Segundo o Procon-MS, a fiscalização foi motivada por denúncias de consumidores que relataram a venda de produtos sem nota fiscal e com preços muito abaixo dos praticados no mercado. A ação ocorreu poucas horas após servidores dos órgãos de defesa do consumidor participarem de um treinamento técnico voltado à identificação de fraudes relacionadas à propriedade industrial.

Após a apreensão, todos os pares de tênis passaram por catalogação e pelos procedimentos legais necessários. Em seguida, as mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal, que dará continuidade às medidas cabíveis.

Os proprietários dos estabelecimentos deverão responder formalmente por crimes contra as relações de consumo e por violação de propriedade de marca. As investigações seguem para apurar a origem dos produtos e a possível existência de uma rede de distribuição de mercadorias falsificadas na região.

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