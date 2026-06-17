Mulher é presa em flagrante e ponto de drogas é fechado em Bataguassu

Foi realizado nesta terça-feira (16), uma ação de combate ao tráfico de drogas, que resultou na prisão, em flagrante, de uma mulher suspeita de comercializar entorpecentes em sua residência. O caso aconteceu em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a operação foi realizada após o recebimento de diversas informações indicando a existência de um ponto de venda de drogas em funcionamento na cidade. Diante das denúncias, equipes da SIG passaram a monitorar o local, realizando levantamentos para confirmar os fatos.

Durante a ação, os investigadores constataram intensa movimentação de pessoas conhecidas como usuárias de drogas. Diante disso, os agentes prosseguiram durante todo o dia, e flagraram a suspeita em atividade criminosa.

Com base nas informações obtidas, os policiais realizaram a abordagem no imóvel, onde localizaram porções de crack e maconha já fracionadas para venda, além de aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

A quantidade de crack apreendida (cerca de 15g) demonstra potencial para a produção de dezenas de porções destinadas à comercialização. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos periciais cabíveis.

A suspeita foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para a formalização dos procedimentos legais. Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, ela permanecerá à disposição do Poder Judiciário.