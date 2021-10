Motorista de carreta morre após colidir com outro veículo em BR-158

Um homem identificado como Fábio Leão dos Santos, 38 anos, morreu por volta das 23 horas de quinta-feira (13), em um acidente entre carretas na BR-158, km 220, próximo de Três Lagoas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima dirigia uma carreta sentido Selvíria/Três Lagoas. Fábio teria invadido a pista contrária e bateu de frente com uma outra carreta, que seguia sentido Três Lagoas/Selvíria.

O corpo de bombeiros e socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionados, e viram que Fábio perdeu parte do braço e da perna. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o condutor da outra carreta, passa bem e disse que Leão mudou de pista.